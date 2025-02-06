تيباس: ريال مدريد يعيش دور الضحية بسبب «نيجريرا»

شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، هجومًا لاذعًا على نادي ريال مدريد، متهمًا إياه بتقويض المنافسة من خلال تبني «قصة الضحية»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الاتحاد مع الأندية والحكام لمناقشة سبل تطوير المسابقة.

تطرق تيباس إلى قضية التسجيلات الصوتية لتقنية الفيديو التي طلبها ريال مدريد، معربًا عن دعمه لحصول النادي على هذه التسجيلات، ومؤكدًا أن القرار النهائي يعود للجنة الفنية للحكام.

تصريحات تيباس عن ريال مدريد

وكانت الفترة الماضية شهدت جدلًا تحكيميًا في مباريات ريال مدريد الأخيرة خاصة في الدوري الإسباني، ما أدى إلى إصدار الريال بيانًا بشأن التحكيم.

انتقد تيباس ريال مدريد، مؤكدًا أن الملكي يعارض كل شيء ويسعى للإضرار بالمنافسة، وليس فقط التحكيم.

واتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني ريال مدريد ببناء «قصة الضحية» التي وصلت إلى ذروتها ببيانهم الأخير، مشيرًا إلى أن ما يفعله النادي هو تحليل مشوه لقضية نيجريرا التي لم تثبت تورط الحكام في تلقي رشاوي.

ووصف تيباس تصرفات ريال مدريد بأنها مبالغ فيها، وتهدف إلى زعزعة استقرار المسابقة، مؤكدًا أن الإيحاء بأن كل شيء مزيف هو إدعاء غير منطقي، ووصل به الأمر إلى القول بأن ريال مدريد "فقد عقله".

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة ثالث الترتيب.