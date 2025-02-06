حركة تنقلات محدودة بين رؤساء وحدات المباحث فى الدقهلية

اعتمد اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، حركة تنقلات داخلية محدودة بين رؤساء وحدات المباحث بالأقسام والمراكز الشرطية وكذلك تصعيد عدد من معاوني المباحث.

تضمنت التغييرات تولى المقدم محمد فوزي زيدان، رئيسا لوحدة مباحث مركز شرطة طلخا، المقدم عمرو بكر، رئيسا لوحدة مباحث مركز شرطة أجا، والرائد عمار الجداوي، رئيسا لوحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، والرائد كريم يوسف، رئيسا لوحدة مباحث قسم شرطة الكردي.

كما تولى الرائد إسماعيل خطاب، رئيسا لوحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر، والرائد محمد صادق، رئيسا لوحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، والرائد محمد مشالي، رئيسا لوحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد،والرائد محمد عيسى، رئيسا لوحدة مباحث مركز شرطة نبروه،.

وتضمنت الحركة تولي الرائد محمد صلاح، رئيسا لوحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة، الرائد اسلام وهدان، بإدارة البحث الجنائي، الرائد محمد عصفور، رئيس قسم رعاية الأحداث.

تأتي الحركة فى إطار سعي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، ومدير المباحث الجنائية، لإختيار أفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة ظروف الضباط.