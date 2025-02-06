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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن موقف بلاده واضح وهو تأييد حل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام ولا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أنه من المهم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني إجبار الفلسطينيين