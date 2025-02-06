أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن موقف بلاده واضح وهو تأييد حل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام ولا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أنه من المهم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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وزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار
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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن موقف بلاده واضح وهو تأييد حل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام ولا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن موقف بلاده واضح وهو تأييد حل الدولتين وشعبين يعيشان بسلام ولا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.