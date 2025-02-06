حبس بلطجى ضبط بحوزته مخدرات وأسلحة بمدينة نصر

أمرت النيابة المختصة، بحبس بلطجي، تم ضبطه بحوزته 4 ملايين جنيه ومخدرات وأسلحة بمدينة نصر، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وجاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام (أحد الأشخاص) بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر.

وبالفحص أمكن تحديد المتهم وتبين انه عاطل "له معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها أكثر من 4 مليون جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، آيس" ، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكي، جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.