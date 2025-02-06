المتولى يقود تشكيل بتروجيت أمام الأهلي في الدوري المصري

أعلن نادي بتروجيت عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في الجولة الثانية عشرة من البطولة على ملعب السلام

تشكيلة بتروجيت الأساسية:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – توفيق محمد – رشاد المتولي (قائد الفريق)

خط الوسط: أدهم حامد – محمد علي – زياد فرج – أحمد بحبح – بدر موسى

خط الهجوم: شيكودي جابرييل

والبدلاء:

محمد خليفة – عبد العزيز السيد – إسلام عبد الله – خالد أبو زيدة – أحمد فاروق – إسلام هشام – إسماعيل بابا – مصطفى الجمل – عبد الله محمود

وتقام المباراة في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري، حيث يسعى بتروجيت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

يذكر أن بتروجيت فى المركز السابع برصيد 17 نقطة أما النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 23نقطة