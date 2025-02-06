"انهالو عليه بالعصا حتي الموت" المؤبد لـ5 متهمين بقتل جارهم في البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، بالسجن المؤبد لخمسة متهمين بقتل جارهم بسبب خلافات علي بيع منزل في منطقة البدرشين، كما قضت ببراءة 3 آخرين.

وجاء في أمر الإحالة الصادر عن نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن المتهمين قتلوا المجني عليه، "ع ص"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ضربه لخلاف استمر فيما بينهم، وفي سبيل ذلك أحضروا أسلحة بيضاء، عبارة عن عصا خشبية، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب باستخدام الأسلحة.

وأضاف أمر الإحالة، تقرير الطب الشرعي بين أن المجني عليه تعرض لضرب مبرح، حتى استقر بعضه في رأسه فأسقطته أرضًا، علاوة علي ضربات وكدمات متفرقة في ثائر جسده.