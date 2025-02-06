بسبب بيع منزل.. أحكام رادعة ضد قتلة شاب البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة ثلاثة آخرين، في قضية قتل شاب بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينهم حول بيع منزل.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أقدموا على قتل المجني عليه "ع ص" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتوا النية على الاعتداء عليه، وجهزوا أسلحة نارية وبيضاء لتنفيذ جريمتهم، وفور ظفرهم به، انهالوا عليه بالضرب مستخدمين الأسلحة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته البالغة.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهمًا تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف ترويع الضحية، والإخلال بالأمن العام، وتعريض حياته وسلامته للخطر، كما أدانتهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وجاء حكم المحكمة بعد استعراض الأدلة والاستماع إلى شهود الإثبات والدفاع، حيث ثبتت إدانة 5 من المتهمين، فيما لم تتوافر الأدلة الكافية ضد الثلاثة الآخرين.