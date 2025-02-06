الكرة النسائية.. مواعيد مباريات المرحلة الثانية "الهبوط" من الدوري الممتاز

أعلنت إدارة شئون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نتائج قرعة المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية للموسم 2024-2025 (الهبوط) التي تمت اليوم الخميس بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقي الأندية للنجاة من الهبوط.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هم: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).

جدول مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية كالآتي :

في سياق آخر، وقع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بحضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وايناس مظهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ويهدف البروتوكول للتعاون بين الطرفين من أجل تطوير الكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر، لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وعقب توقيع البروتوكول، شارك السفير الفرنسي في مباراة ودية للكرة النسائية علي أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية تشجيعا منه للعبة والتأكيد علي الاهتمام والدعم الكبيرين لها.