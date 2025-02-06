غياب إيجولا ومروان حمدي عن قائمة بيراميدز أمام سموحة

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة سموحة في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في الرابعة من مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

ويفتقد بيراميدز خلال اللقاء. لجهود أحمد توفيق ومروان حمدي بسبب الإيقاف، وصديق إيجولا بسبب الإصابة.