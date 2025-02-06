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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: سيتم الإفراج عن مزيد من المحتجزين في قطاع غزة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم الإفراج عن مزيد من المحتجزين في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأضاف ترامب: "نعمل على وقف حرب غزة"، مشيرًا، إلى أنه سينشئ لجنة رئاسية للحريات الدينية.
وذكر الرئيس الأمريكي، أن بلاده بدأت تحظى بالاحترام مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، لافتًا، إلى أنّ فريقه المفاوض نجح في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأتم ترامب: "لم تكن لدينا حروب ولا مشكلات ولا تضخم حين تركت السلطة، و إدارة بايدن رفعت العقوبات عن إيران وسمحت لها بإعادة بيع نفطها".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحتجزين قطاع غزة