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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بابافاسيليو يعيد غزل المحلة للانتصارات في الدوري على حساب مودرن سبورت

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، اليوم الخميس، فوزًا ثمينًا على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث سجل هدف تقدم غزل المحلة عمرو الجزار في الدقيقة 11، بعدما استغل خطأ حارس مرمى مودرن سبورت محمود جنش.

مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت

وتلقى محمود رزق مدافع مودرن سبورت البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 26، بعد تدخله القوي على المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة، ليكمل الضيوف اللقاء بنقص عددي.

وبـ10 لاعبين، استطاع مودرن سبورت أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح محمد هلال.

وفي الشوط الثاني ضغط غزل المحلة على مرمى مودرن سبورت، حتى نجح محمد علي بن حمودة في خطف هدف الفوز في الدقيقة 81، بعد محاولات عديدة لتعديل النتيجة.

تعد مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت، الأولى للقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، مدرب زعيم الدلتا الجديد، عقب توليه المهمة الفنية بعد إقالة شوقي غريب.

بذلك، نجح بابافاسيليو في إعادة غزل المحلة للانتصارات من جديد، بعدما غابت عنه لأسابيع طويلة، ليحقق زعيم الدلتا الفوز الثالث له في الدوري الممتاز هذا الموسم.

بتلك النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 7 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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