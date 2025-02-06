العراق يدين دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

أدانت وزارة الخارجية العراقية دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وخاصة من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، أنّ هذه الدعوات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه، مشيرةً، إلى أنها ترفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين سواء عبر التهجير القسري أو من خلال أي وسائل أخرى.

وأكد العراق، أنّ هذه الدعوات تشكل خطرا جسيما على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع، وجددت الخارجية العراقية دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين والعمل على حماية حقوقهم المشروعة.