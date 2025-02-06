ضبط المتهمين بفيديو تعدي كلب على مواطن في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعدى عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وباستخدام كلب مما أدى إلى إصابته وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدى عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وبإستخدام كلب مما أدى إلى إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/1/2025 تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى – له معلومات جنائية) بقيام (3 عاطلين - مقيمين بذات الدائرة – لإثنين منهم معلومات جنائية) بالتعدى عليه بالضرب وإطلاق "كلب" عليه مما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والإستيلاء على هاتفه المحمول لوجود خلافات مالية سابقة بينهم حال تواجدهم بدائرة القسم ، وقد تم ضبط المتهمين فى حينه ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو – هاتف محمول "الخاص بالمجنى عليه" – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيام أحدهم بتصوير مقطع الفيديو.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.