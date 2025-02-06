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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام وأرقام محمد صلاح قبل مواجهة كأس كاراباو

محمد صلاح أمام توتنهام
محمد صلاح أمام توتنهام
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تنطلق المواجهة التي تجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو".

يستضيف فريق ليفربول خصمه توتنهام في مباراة العودة من دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو"، بعدما حل الريدز ضيفًا في مباراة الذهاب يوم الأربعاء 8 يناير الماضي على ملعب "توتنهام هوتسبير"، اللقاء الذي انتهي بفوز النادي اللندني بهدف دون رد.

يسعى الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول للفوز بالمباراة والتأهل إلى الدور النهائي على حساب توتنهام والمضي قدمًا في البطولة واستمرار النتائج الجيدة للفريق، واستمرار نتائج الفريق الإيجابية أمام نظيره توتنهام.

تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام

التقى فريقي ليفربول وتوتنهام في 181 مباراة جمعت بينهم في جميع البطولات، حقق الريدز الفوز خلال 88 مباراة، بينما تفوق توتنهام في 49 مباراة، وحل التعادل بينهم في 44 لقاء.

أرقام محمد صلاح أمام توتنهام

يريد الملك المصري محمد صلاح في زيادة حصيلته التهديفية اليوم أمام توتنهام أحد افضل ضحايه، وكان محمد صلاح قد لعب أمام توتنهام في 22 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالهم 14 هدفًا، وصنع 4 أهداف آخرين.

وفي حال صعود ليفربول اليوم لنهائي كأس كاراباو على حساب توتنهام، يلتقى بفريق نيوكاسل بعدما أطاح أمس بفريق آرسنال بنتيجة 4-0 بمجموع اللقاءين، في أمسية كروية رائعة.

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