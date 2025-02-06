الصحة تكثف مرورها علي مستشفى سوهاج العام

كلف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فريق من الإدارة العامة للطب العلاجي صباح اليوم الخميس بالمرور والمتابعة للخدمات الصحية بمستشفى سوهاج العام، وكذلك متابعة تجهيز وحدة الحروق بالمستشفي، وتنفيذاً لتوجيهات " دويدار" قام فريق بالتوجه للمستشفي علي رأسه الدكتور أحمد زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية يرافقه الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي و الدكتور عماد عدلي مساعد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي و الدكتورة أسماء جاد الكريم مفتش بالإدارة العامة للطب العلاجي و الدكتور كيرلس سمير عضو المكتب الفني للسيد وكيل الوزارة و عدد من أطباء الطب العلاجي ، بحضور الدكتور ايهاب هيكل مدير المستشفي .

و تابع الفريق سير العمل بأقسام الإستقبال والطؤاري و الكلي و السمعيات و المعامل وبنك الدم والحضانات و العمليات ، و إطمئن الفريق لإنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين و انضباط الكوادر الطبية بالمستشفي.

وأوضح " دويدار " أن مستشفى سوهاج العام من المستشفيات المتميزة داخل القطاع الصحي بالمحافظة و تقدم خدماتها إلي مئات المرضي يومياً و تساعد بشكل كبير و رئيسي في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار ،

و من جانبه أكد الدكتور أحمد زيد أن السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة يولي إهتمام بالغ بصحة المواطن السوهاجي و يشدد علي جودة الخدمة الطبية المقدمة له ،

وفي نفس السياق تابع الفريق التجهيزات النهائية لوحدة الحروق المقرر افتتاحها و تشغيلها خلال أيام كأول وحدة حروق متكاملة لمحافظات الصعيد و تضم قسم داخلي و عناية حروق متخصصة و عمليات تجميل حروق .

كما ثمن دويدار جهود الكوادر الطبية بالمستشفى و حرصها على تقديم خدمات طبية متميزة للمرضي.

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