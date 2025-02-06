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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الليبي لبحث ملفات التعاون المشترك

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نظيره الليبي عبد الشفيع الجويفي، لبحث ملفات التعاون المشترك.

تناول اللقاء مناقشة آليات دعم المبادرات الشبابية والرياضية، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشباب المصري والليبي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون الرياضي والشبابي بما يحقق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب وزير الشباب الليبي عن تقديره للدور المصري في دعم الشباب الليبي، مؤكداً تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين.

التعاون المشترك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى عبد الشفيع الجويفي