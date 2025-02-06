محافظ سوهاج يفتتح معهد الهريف الابتدائي الأزهري بقرية الخزندارية بطهطا

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، معهد "الهريف الابتدائي الأزهري" بقرية الخزندارية بمركز طهطا، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة 15 مليون جنيه بالجهود الذاتية لأهالي القرية، ودعم الأزهر الشريف، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

حضر الافتتاح أيضا النائب نشأت فؤاد عباس، والنائبة غادة الضبع، والنائب محمود الضبع، أعضاء مجلس النواب، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من قيادات المنطقة الأزهرية، وأهالي القري .

تفقد المحافظ المعهد، واستمع إلى شرح مفصل، حيث يقع على مساحة 1000 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و 4 أدوار علوية، ويضم 12 فصل تعليمي، و3 قاعات لرياض الأطفال، ومعمل للعلوم، وقاعة للحاسب الآلي والوسائل التعليمية، ومصلى، ومكتبه، وقاعة أنشطة، وحجرات إدارية، ومكتب للزيارة الصحية، ومصلى، ودورات المياه .

وأشاد " سراج " بالمستوى المتميز للمعهد لخدمة أبنائنا الطلاب، معربا عن تقديره لدور الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود المبذولة لنشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، داخل وخارج مصر تأكيدا لريادة الأزهر وتاريخه العريق، ودحر المفاهيم الخاطئة، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، ودور الأزهر كمنارة للعلم والعلماء .

وعلى هامش الافتتاح التقى المحافظ أهالي القرية وهنأهم بمناسبة افتتاح هذا الصرح العلمي، واستمع إلى مطالبهم، مؤكدا على إصدار توجيهاته لجميع الجهات المعنية لاستكمال جميع الخدمات التي تنقص أهل القرية، مشيرا إلى الموافقة على نقل تبعية الوحدة الصحية إلى إدارة طهطا الصحية بدلا من إدارة ساقلتة، وذلك تيسيرا على المواطنين، لافتا إلى التنسيق مع الأزهر الشريف لإنشاء معهد أزهري جديد للفتيات بقرية الخزندارية.

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