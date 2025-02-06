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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد 25 بطولة مع ريال مدريد.. مارسيلو يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

مارسيلو
مارسيلو
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أعلن النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر الأسطوري لمنتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ويأتي إعلان مارسيلو اعتزاله نهائيًا، بعد مسيرة زاخرة بالإنجازات والألقاب على المستويين المحلي والقاري والدولي، حيث حقق مارسيلو 31 لقبًا طوال مسيرته الكروية.

كان مارسيلو عنصرًا أساسيًا في حصد ريال مدريد للعديد من الألقاب، أبرزها 5 بطولات دوري أبطال أوروبا.

مارسيلو

مسيرة مارسيلو

بدأ مارسيلو مسيرته الكروية في عام 2005 مع نادي فلومينينسي البرازيلي، حيث لعب لمدة عامين قبل أن ينتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني في يناير 2007.

قضى مارسيلو 15 موسمًا ذهبيًا مع ريال مدريد، حقق خلالها العديد من الألقاب، ليصبح واحدًا من أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ النادي الملكي وذلك برصيد 25 لقبًا. 

وبعد رحيله عن ريال مدريد في صيف 2022، خاض تجربة قصيرة في نادي أولمبياكوس اليوناني، قبل أن يعود إلى نادي فلومينينسي من جديد، حيث لعب 68 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

وفي تجربته الثانية مع فلومينينسي، حقق مارسيلو صاحب الـ36 عامًا إنجازًا تاريخيًا بقيادة الفريق للفوز بلقبي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لأول مرة في تاريخ النادي. 

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