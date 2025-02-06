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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتابع مستوى الخدمات بقرية "بنجا" خلال جولته الميدانية بمركز طهطا

محافظ سوهاج خلال
محافظ سوهاج خلال المتابعة
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أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، خلال زيارته لمركز ومدينة طهطا،  جولة ميدانية تفقدية بقرية "بنجا"، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والنائب نشأت فؤاد عباس، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا.

واستهل المحافظ الجولة  بتفقد الوحدة الصحية بالقرية، حيث تابع سير العمل واطمأن على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الوحدة، وإجراء أعمال الصيانة، وتوفير المستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للأهالي.

كما شملت الجولة تفقد شارع المجمع، حيث وجه المحافظ إدارة المتابعة الميدانية بفحص ودراسة المنطقة بهدف تطويرها وخلق محاور مرورية جديدة لتيسير حركة المواطنين.

وأكد "سراج" خلال جولته على أهمية رفع مستوى النظافة والتجميل بشوارع القرية، ومنع الإشغالات العشوائية، مع ضرورة تكثيف الجهود لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لأهالي "بنجا".

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف القرى والمراكز.

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