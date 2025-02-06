الأرصاد توقع بروتوكول مع هيئة الطاقة الذرية لدراسة الأمطار والكتل الهوائية والشح المائي

استقبلت هيئة الأرصاد الجوية رئيس هيئة الطاقة الذرية لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن عدة مشاربع بحثية تدعم تبادل خبرات الجانبين في عدة مجالات فيزيائية تتعلق بالأحوال المناخية في مصر.

وخلال زيارة تابع وفد من هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج مع رئيس هيئة الارصاد الجوية وتم توقيع البروتوكول وذلك بحضور لفيف من الخبراء من كلا الجانبين.

جاء ذلك في إطار حرص وزاره الطيران المدني على تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات البحثية لدعم الخبرات في مجالات الطيران المدني.

و يهدف بروتوكول التعاون المشترك لدعم العمل في مشروع دراسة الأمطار المتساقطة علي البلاد من الناحية ، الكيميائية، والنظائرية، والمشعة وكذلك المعلومات المناخية المصاحبة للكتل الهوائية المصاحبة للأمطار المتساقطة ودراستها من جميع الأوجه لمجابهة الشح المائي الذي تتعرض له البلاد،

كما تتضمن مجالات التعاون كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل؛ الإستفادة المتبادلة مما يملكه طرفي البروتوكول من إمكانات متمثلة في الخبرات والمراكز البحثية المتواجدة في الجهتين، وتقديم الدعم الفني والتقني في المجالات المختلفة لعمل الجهتين من خلال تبادل الخبرات والدراسات التطبيقية والنشرات والدوريات العلمية، هذا إلى جانب دعم التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك والممولة من جهات محلية أو دولية، وكذلك المشاركه في تنظيم الفعاليات العلمية وتشمل دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات علمية وورش عمل وكذلك جميع أشكال التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين

من جهته رحب طاحون بالتعاون الفعال مع كافة المؤسسات والكيانات البحثية ذات الاهتمام المشترك بما يدعم تطوير الكفاءات والقدرات التشغيلية ودعم التعاون في المشروعات البحثية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال الرصد الجوي وزيادة الدعم الفني والتقني للعاملين في هذا المجال الحيوي الهام، لافتًا أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية التي تهدف الي تبادل المعرفة وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة

وتضمنت الزيارة أيضا قيام الوفد بجولة تعريفية داخل الأقسام المختلفة بمقر الهيئة، وكذلك قيامهم بجولة داخل المتحف الخاص بالهيئة.