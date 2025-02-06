تعليم بالفيوم: استعدادات مكثفة للشئون التنفيذية لبدء الفصل الدراسي الثاني 2025

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا موسعًا، بحضور رشا عبدالرحمن يوسف، وكيل المديرية، وهشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، والدكتور محمد صلاح، مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بالمديرية، وجميع التوجيهات الفنية والأنشطة والشئون التنفيذية، وشئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، حيث بدأ بكلمة شكر وتقدير لفريق العمل بالمطبعة السرية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم، تقديرًا للجهود المبذولة في تنظيم وإتمام الامتحانات بكل دقة وسلاسة.

كما جرى تقديم رسالة شكر وتقدير للإدارات المعنية بالشئون التنفيذية والأنشطة، وذلك بعد تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في جميع المسابقات التي شارك فيها الطلاب، مما يعكس مستوى الأداء المتميز لإدارة الشئون التنفيذية والأنشطة والتوجيهات الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية.

أما فيما يتعلق بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، فقد تم مناقشة التحضيرات اللازمة لبدء الأنشطة والتوجيهات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية ويزيد من تفاعل الطلاب في الأنشطة المختلفة.

كما جرى التنسيق لحفل ختام مبادرة "الفيوم تتحدث"، وهي المبادرة التي تشمل جميع المجالات السياحية والفنية والعلمية والثقافية والتاريخية والأثرية لمحافظة الفيوم ، بمشاركة الطلاب والمعلمين بجميع الإدارات التعليمية والمدارس ، وجميع التوجيهات الفنية على مستوى المحافظة ، كما أبدع طلاب المدارس على مستوى المحافظة بمشاركتهم المتميزة فى جميع المجالات بمبادرة السيد الدكتور خالد قبيصي "الفيوم تتحدث".

في نهاية الاجتماع، تقدم مدير عام الشئون التنفيذية وموجهي عموم الأنشطة والتوجيهات الفنية بالتهنئة رشا يوسف لتوليها وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.

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