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الخميس 06 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد جدة بتشكيل هجومي أمام التعاون في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة
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أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل اتحاد جدة مباراته ضد التعاون بتشكيل هجومي، حيث دفع المدرب بلان بالرباعي: كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين، عبد الرحمن العبود، وحسام عوار.

يحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 46 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما يأتي التعاون في المركز التاسع وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة ضد التعاون

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، سعد الموسى

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار

وفي الهجوم: عبد الرحمن العبود، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين.

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