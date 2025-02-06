محافظ البحيرة تحيل العاملين بالفترة المسائية بوحدة طب أسرة متوطنة البيضاء للتحقيق

فاجأت اليوم، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عددًا من الوحدات الصحية بمركز كفر الدوار، شملت وحدة صحة أسرة الأمراء، ووحدة طب أسرة متوطنة البيضاء، في إطار حرصها على متابعة المنظومة الصحية ميدانيًا للتأكد من تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، وعقب جولة موسعه اليوم بمركز ومدينة كفر الدوار.

وهدفت الجولة التأكد من سير العمل ومدى توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتزام الفرق الطبية بمواعيد العمل الرسمية.

وقررت الدكتورة جاكلين عازر إحالة عدد من العاملين بالفترة المسائية بوحدة طب أسرة متوطنة البيضاء، للتحقيق للغياب عن العمل، مؤكدة أنه لن يكون هناك تهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما وجهت المحافظ مديرية الصحة بتكثيف المتابعة المستمرة لجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، مع ضمان تواجد جميع الأطقم الطبية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية وتحقيق رضا المواطنين.