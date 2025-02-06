تجارة القاهرة: البنوك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة ايمن العشري، في احتفالية افتتاح فرع "التجاري وفا بنك إيجيبت" في حضور معاوية الصقلي العضو المنتدب؛ وذلك بمنطقة وسط البلد.

وشارك نيابة عن العشري ، أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ، ووليد رمضان نائب رئيس شُعبة المحمول ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي بالغرفة.

وقدّم "الوسيمي" التهنئة لمسئولي البنك ، مُتمنيًا التوفيق والسداد ومزيدًا من الفروع التي تفيد على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به البنوك لدعم كافة القطاعات.

واكد "الوسيمي" خلال الاحتفالية على الدور الهام الذي تقوم به البنوك اقتصاديًا ومجتمعيًا ، وأنها إحدى الأذرع الهامة لتحقيق التنمية المُستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية ، ولذلك فإن تكامل الأدوار بين البنوك ومجتمع الأعمال لهو أمر هام ، خاصة مع المرحلة القادمة.

وأعرب "الوسيمي" عن ترحيب الغرفة للتعاون مع البنك والبنوك المختلفة لتحقيق أكبر استفادة لمنتسبيها في مختلف الأنشطة ، خاصة أن غرفة القاهرة تمثل أكثر من 630 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات ، وفي ظل توجهات الدولة بأهمية تطوير وتنمية القطاعات المختلفة بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 .

من جانبه وجّه معاوية الصقلي العضو المنتدب لـ" التجاري وفا بنك إيجيبت" شكره لمسئولي غرفة القاهرة على حضورهم الاحتفالية ، مُعربًا عن سعادته بافتتاح هذا الفرع الذي يؤكد التوسع في نشاط البنك التنموي والداعم للأنشطة على المستويات المختلفة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية ، وأن هذا الفرع يأتي ضمن خطة البنك للتواجد في أهم المناطق الحيوية والاستراتيجية لخدمة أكبر شريحة من العملاء.

وأكّد "الصقلي" أن "التجاري وفا بنك إيجيبت" يتعاون مع كافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة ومع غرفة القاهرة بصفة خاصة لتبادل الخدمات واستفادة المجتمع التجاري من الخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك