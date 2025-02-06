محافظ أسوان يشدد على إنهاء كافة الحالات المخالفة عبر المتغيرات المكانية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بحيث يتم التعامل السريع معها لنهوها بالكامل فى منتصف الشهر الجارى داخل القرى والمدن، وخاصة أنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان بمسئولى المحليات والجهات والمديريات والإدارات المختصة ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام.

الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي

ووجه محافظ أسوان إلى الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي سواء كانت زراعية أو بناء أو تابعة للرى لإسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

وكلف محافظ أسوان بإيجاد الحلول الغير تقليدية للتعامل مع هذا الملف بما يساهم فى تحقيق معدلات أسرع للمعاينات وإستيفاء المستندات المطلوبة لإكتمال الردود ، وهو الذى يتوازى معه تكثيف حملات الإزالات الفورية لأى تعديات مستحدثة.