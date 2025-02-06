فاركو يعمق جراح سيراميكا بهدفين في الدوري

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراته الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام سموحة، خسر اليوم، أمام فاركو في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان بنادي المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فاركو في الدقيقة الثالثة والعشرين عن طريق أحمد ناصر، قبل أن يتعادل إسلام عيسى لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وفي الشوط الثاني بدأ فاركو بشكل قوي ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الواحدة والخمسين من تسديدة ارضية قوية عن طريق نجمه المتألق محمد فخري.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة التاسعة عشر يحتل بهم المركز الخامس، ورفع فاركو رصيده إلى النقطة الثامنة عشر ويصل إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة المحلية.