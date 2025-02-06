أحمد عبد القادر يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لشهر يناير

توج الجناح المصري أحمد عبد القادر، المحترف ضمن صفوف فريق قطر، بجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري عن شهر يناير.

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر يناير 2025، في بطولة الدوري القطري لموسم 2024-2025، وتشمل؛ أفضل لاعب تحت 23 سنة، أفضل مدرب، أفضل لاعب، بالإضافة إلى اختيار؛ أفضل تصدي، أفضل هدف، أفضل تشكيل.

وحصد أحمد عبد القادر جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري، بعد تألقه اللافت للأنظار خلال شهر يناير الماضي.

أرقام أحمد عبد القادر

شارك عبد القادر في 3 مباريات مع نادي قطر خلال شهر يناير، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا، حيث أحرز هدفًا في شباك السد، ليقود فريقه للفوز بهدف دون رد، كما هز شباك الشمال، مسجلًا هدف الفوز.

وساهمت أهداف أحمد عبد القادر في رفع رصيد نادي قطر إلى 16 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري القطري.

خاض أحمد عبد القادر 11 مباراة مع قطر في الدوري القطري، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

ومنذ انضمامه إلى نادي قطر قبل انطلاق الموسم الجاري، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، لعب أحمد عبد القادر 13 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا في مختلف المسابقات.