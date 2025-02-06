الفراولة.. كنز غذائي لصحة القلب والدماغ والبشرة عند الأطفال

تُعد الفراولة من الفواكه المحببة للأطفال، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ ولونها الجذاب، إلى جانب فوائدها الصحية والجمالية المتعددة، حيث تحتوي على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن التي تدعم نمو الطفل، وتعزز مناعته، وتحافظ على صحة بشرته، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز وظائف الدماغ، كما تلعب دورًا مهمًا في ترطيب الجسم وتحسين عملية الهضم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإدراجها ضمن النظام الغذائي للأطفال، وفيما يلي، نستعرض أبرز فوائد الفراولة الصحية والجمالية للأطفال، وفقًا لما تم نشره بموقع “ويب طب”.

الفراولة سر النمو السليم والصحة القوية لصغارك

1. تعزيز جهاز المناعة

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الأطفال على مقاومة الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

2. دعم صحة العظام

تُعد الفراولة مصدرًا جيدًا للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان في بناء عظام وأسنان قوية، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام في المستقبل.

3. تحسين وظائف الدماغ

تساعد مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات الموجودة في الفراولة على تحسين الذاكرة وتعزيز التركيز لدى الأطفال، مما يدعم قدرتهم على التعلم والتفاعل الذهني.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي

بفضل احتوائها على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، تساهم الفراولة في تحسين عملية الهضم، وتمنع الإمساك، وتعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

5. حماية القلب والأوعية الدموية

تساعد مضادات الأكسدة والبوتاسيوم في الفراولة على الحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، مما يضمن تدفقًا دمويًا صحيًا في جسم الطفل.

6. تحسين صحة العين

تحتوي الفراولة على فيتامين A ومضادات الأكسدة التي تحمي العين من التلف، وتعزز صحة البصر، مما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل الرؤية.

7. ترطيب الجسم

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، تساعد الفراولة في الحفاظ على ترطيب جسم الأطفال، خاصة خلال فصل الصيف، مما يقلل من خطر الجفاف.

8. تعزيز صحة البشرة

تساعد الفراولة في الحفاظ على بشرة صحية بفضل احتوائها على فيتامين C، الذي يعمل على حماية الجلد من الالتهابات وتحفيز إنتاج الكولاجين لنضارة البشرة.