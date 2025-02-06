"المنشاوي" يستعرض تقرير أداء مستشفى أم القصور الجامعي بجامعة أسيوط

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مقدماً من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن أنشطة، وإنجازات مستشفى أم القصور الجامعي، خلال عام 2024م، وذلك في إطار المتابعة المستمرة، والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والعناية بمرضى حالات الطوارئ، تحت إشراف الدكتور عامر رجب أحمد مدير المستشفى.

واستعرض التقرير، الحالات التي تم استقبالها بمستشفى أم القصور، حيث تم استقبال (1793) حالة، بمختلف العيادات الخارجية، وتم فحصها، ومناظرتها، وتقديم الخدمات الطبية، والفحوصات المختلفة ذات التخصصات الطبية المتعددة.

وأفاد التقرير، تنوع الخدمات الطبية المقدمة للحالات المترددة عليها، والتي شملت الخدمات؛ التشخيصية، والعلاجية، والجراحية، حيث بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي التي تم إجراؤها بالمستشفى خلال عام 2024م، (12450) جلسة، كما أجرى معمل المستشفى تحاليل طبية ل (3260) حالة.

ورصد التقرير، أعداد المترددين على وحدة الكلى بمستشفى أم القصور الجامعي، خلال عام 2024م، والتي بلغت (95) حالة، كما تم عمل رسم قلب لـ(18) حالة، وإجراء (11) عملية جراحية.

وأوضح التقرير، إجراء المستشفى أشعة عادية لـ(137) حالة، وأشعة إيكو لـ(33) حالة، وأشعة تليفزيونية لـ(16) حالة.