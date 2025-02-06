محافظ أسوان: التنمية المحلية تشيد بتحقيق تقدم ملحوظ بملف التصالح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نجاح المحافظة فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على مدار الـ 7 أشهر الماضية حيث تم إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100 % من إجمالى الطلبات المقدمة ، وبالتوازى مع ذلك تم البت فى 23 ألف و 877 طلب بنسبة 87.7 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألف و 207 طلب .

الاجتماع التنسيقي لمحافظ أسوان

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمحافظ أسوان.

التقدم لإنهاء إجراءات التصالح واستثمار هذه الفرصة الذهبية

وأوضح محافظ أسوان بأن هذه الجهود لاقت إشادة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت مواصلة التكاتف بين الجميع للاستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز من خلال تشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واستثمار هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لهم.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.