وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية مع "جوستاف روسيه" لتطوير مستشفى دار السلام

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع عقد شراكة بين الوزارة، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه في مصر، لعقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام "هرمل"، وتحويلها إلى جوستاف روسيه الدولي مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، ومن جانب المعهد الدكتور طارق محرم، الشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا التعاون المُثمر يعكس التزام الدولة المصرية بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، حيث أن المركز بمستشفى أورام دار السلام "هرمل" وبالتعاون مع "جوستاف روسيه" لن يقتصر على علاج سرطان الثدي بل سيشمل جميع أنواع الأورام، مشيدًا بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، مؤكدًا حرص معهد جوستاف روسيه على سرعة إنهاء عقد الشراكة مع الوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التعاقد يهدف إلى إنشاء أول فرع لمعهد "جوستاف روسيه" خارج فرنسا، ليكون مقره في مستشفى أورام دار السلام "هرمل" بمصر، حيث إنه سيكون الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري والأجهزة الطبية بمستويات عالمية، ليكون مركزا جاذبا للسياحة العلاجية، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وتابع "عبدالغفار" أن عقد الشراكة مع معهد "جوستاف روسيه" سيتيح إضافة خبرات متقدمة وخدمات نوعية لمكافحة الأورام، وتقديم خدمات علاجية متطورة لمرضى الأورام، تشمل زراعة النخاع والعلاج الكيميائي، مما يقلل حاجة المرضى للسفر للخارج لتلقي العلاج.



ومن جانبه قدم الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة نيو جيزة، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على مجهوداته في تطوير القطاع الصحي وتحقيق الحلم بشراكة القطاع الخاص والعام، مشيدا برؤيته الواضحة ومنهجيته بالاهتمام بالاستثمار المحلي والدولي في مصر، مثمنًا مشروع الشراكة مع معهد جوستاف روسيه الذي يقدم خدمات صحية حديثة في كل مجالات الأورام.

ومن جهته ثمن الدكتور طارق محرم، الشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه، التعاون مع وزارة الصحة والسكان، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على مجهوداته ودعمه وتوجيهاته لخروج المشروع للنور.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، و الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة دعاء علي مدير مركز أورام دار السلام "هرمل"، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي بمركز جوستاف روسيه بمصر، والمهندس أحمد علاء .

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