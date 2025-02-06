حازم محمد: لقب أفضل لاعب بكأس العالم للقوة البدنية تتويج موسم كامل

تحدث حازم محمد بطل القوة البدنية والحائز على ذهبية وجائزة أفضل لاعب في وزن 82.5 كجم، عن مشاركته في بطولة كأس العالم للقوة البدنية، في نسختها الثالثة والمقامة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، خلال الفترة من 1 وحتى 6 فبراير الجاري.

وقال حازم في تصريحاته إن هذه الجائزة والميدالية الذهبية، هي تتويج موسم كامل ونتاج تعب ومجهود من الجميع خاصة الجهاز الفني للمنتخب الذي لا يدخر جهدًا مع أي لاعب في منتخب الفراعنة.

وأضاف حازم أنه استعد للبطولة جيدًا من بداية الموسم عن طريق تدريبات مكثفة، في ما يشبه معسكر مغلق، وكان يحاول من خلال الالتزام بالتغذية والتدريبات أن يصل لأعلى درجات الجاهزية للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وتابع لاعب المنتخب الوطني للقوة البدنية أنه فخور باستضافة مصر هذه البطولة للعام الثالث على التوالي وهو ما يثبت أن مصر دولة قوية قادرة على تنظيم كبرى البطولات.

واستكمل حازم حديثه أن جميع اللاعبين في المنتخب بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل أن يشاركوا في هذه البطولة، ويتوجوا بميداليات ثمينة في مشوارهم في اللعبة، وحتى من لم ينجحوا في التتويج فهم يستحقوا كل الشكر، أيضًا جميع أفراد الجهاز الفني والمدربين الذي لا يدخرون جهدًا في تجهيز اللاعبين لخوض المنافسات بشكل جيد.

وعن ممارسته لرياضة القوة البدنية قال حازم إنه يشعر بسعادة مفرطة عند خوض منافساتها وكذلك عند التتويج بأي بطولة، وعلى عكس ما يظهر للجمهور أنها لعبة فردية إلا أنها لعبة جماعية بالدرجة الأولى.

وتشهد البطولة مشاركة 630 لاعب ولاعبة يمثلون 23 دولة.

ونجح الاتحاد المصري للقوة البدنية في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.