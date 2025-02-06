طلب إحاطة فى النواب لضبط أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان

حذر النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، الحكومة من التهاون في مواجهة ظاهرة ارتفاع بعض أسعار السلع الرمضانية قبيل قدوم شهر رمضان.

وقال "خضراوى" في طلب إحاطه قدمه لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إنه لابد من توفير جميع أنواع السلع الرمضانية بما فيها ياميش رمضان من خلال منافذ التموين مع الرقابة الشديدة وشن المزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير خاصة على السلع الغذائية.

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى بزيادة السلع التموينية خلال شهر رمضان وإقامة العديد من معارض «أهلًا رمضان» التي تنظمها الحكومة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ان يقظة الحكومة بجميع اجهزتها والتحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق، خاصة أن شهر رمضان المعظم له طبيعة خاصة عند المصريين، ولذلك يجب أن يكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التي تحدث جراء جشع التجار، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين.