محافظ السويس يستعرض خطط رؤساء الأحياء فى الاجتماع الأسبوعي

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، الاجتماع الأسبوعي لمناقشة أداء الأحياء و المديريات والإدارات التنفيذية، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، والأستاذ عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد، حيث استعرض الاجتماع آخر المستجدات في الملفات الحيوية، وعلى رأسها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

افتتح المحافظ الاجتماع بالتشديد على أن تحمل المسئولية هو الأساس في اتخاذ القرارات الصائبة، مؤكدًا أن الإدراك العميق للمسئوليات يجعل المسئول يفكر ويعمل بجدية للحفاظ على الوطن وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. كما شدد على أن الأمانة في عرض الحقائق والملفات التنفيذية تؤدي إلى قرارات ناجحة تصب في مصلحة المواطنين، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ الخطط بكفاءة وسرعة.

وخلال الاجتماع،استعرض رؤساء الأحياء التقارير الأسبوعية الخاصة بمنظومة النظافة العامة، حيث وجه المحافظ بضرورة رفع مستوى النظافة في جميع الأحياء، والتأكد من إستمرار حملات المتابعة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، مشددًا على أن النظافة ليست مجرد خدمة بل مؤشر رئيسي على كفاءة الأداء التنفيذي داخل كل حي.

كما قدم سكرتير حي الجناين تقريرًا حول مشروع تطوير ورفع كفاءة مدخل قرية الشلوفة ومدخل رئاسة حي الجناين، حيث أكد المحافظ على أهمية الارتقاء بالمداخل والمناطق الحيوية في جميع الأحياء، بما يليق بأبناء المحافظة.

وفي إطار دعم قطاع النقل والمواصلات، وجه المحافظ اللواء عبد العظيم محمد، مدير لجنة الإشراف على المواقف، بالتنسيق مع مسئولي المرافق العامة لزيادة عدد وسائل النقل لتسهيل حركة المدربين الوافدين إلى مراكز التدريب، مؤكدًا أن تحسين منظومة النقل يساهم في تعزيز بيئة العمل والتدريب داخل المحافظة.

كما شهد الاجتماع مناقشة معدلات الأداء الأسبوعي المتعلقة بملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وإزالة الإشغالات والتعديات، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الإجراءات وإنجاز الملفات المفتوحة وفقًا للقوانين المنظمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي الاجتماع تم إستعراض تقارير الأداء الخاصة بالأحياء الخمس ، والتي شملت ملف الإنارة العامة، وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات، ومعدلات التحصيل المالي، حيث وجه المحافظ بضرورة رفع كفاءة المرافق العامة والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجدية والانضباط من الجميع، مؤكدًا أن النجاح في إدارة الملفات التنفيذية يعتمد على تحمل المسئولية، وسرعة اتخاذ القرارات، وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن التطوير المستمر للخدمات هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة السويس.