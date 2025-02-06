من التغذية إلى النوم.. 11 خطوة للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة

تقع النساء دائمًا في دوامة من الإعلانات والاتجاهات التي قد تكون مضللة أحيانًا خاصة في منتجات العناية بالبشرة، وفي ظل تزايد استخدام هذه المنتجات بشكل مفرط، يحذر أطباء الجلدية من الأضرار المحتملة لهذه الممارسات على البشرة، ومن هنا جاء التأكيد على ضرورة اعتماد روتين بسيط وطبيعي للعناية بالبشرة، يناسب احتياجاتهم الخاصة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أفضل الممارسات والعادات الصحية للحفاظ على بشرتك لامعة ونضرة، وفقًا لما تم نشره بموقع “«indiatoday»”.

خطوات الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة

1. الالتزام بالعادات الغذائية الصحية:

يعد النظام الغذائي من أهم العوامل المؤثرة على صحة البشرة، حيث تؤثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن على إشراقتها، ولذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامينات A وC وE، مثل الخضروات الورقية والفواكه، فهي تعمل على تقوية البشرة ومكافحة التجاعيد.

2. النوم الكافي:

النوم الجيد لا يعد فقط مفيدًا للجسم، بل يساعد أيضًا في تجديد خلايا البشرة، يحتاج المراهقون إلى 7-9 ساعات من النوم لتمكين البشرة من التعافي والظهور بمظهر صحي ولامع، حيث يساعد النوم على تقليل التوتر وتجديد خلايا الجلد.

3. ممارسة التمارين الرياضية:

التمارين الرياضية تساهم في تعزيز الدورة الدموية، مما يحسن من توصيل الأوكسجين والمواد المغذية إلى خلايا البشرة، كما أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في التخلص من السموم، مما يساهم في تقليل فرص ظهور حب الشباب والبثور.

4. استخدام غسول مناسب للبشرة:

يجب على المراهقين اختيار غسول مناسب لنوع بشرتهم، ويعد غسل الوجه مرتين يوميًا أمرًا أساسيًا لإزالة الأوساخ والدهون الزائدة التي قد تؤدي إلى انسداد المسام، مما يساهم في الوقاية من الحبوب.

5. ترطيب الوجه بالمرطب:

ترطيب البشرة أمر ضروري، حتى للبشرة الدهنية، ولذلك استخدمي مرطب مناسب يعزز من حماية البشرة ويحافظ على توازنها، مما يمنع الجفاف والتهيج، كما يفضل اختيار مرطبات خفيفة وغير دهنية تناسب البشرة المراهقة.

6. استخدام واقي الشمس:

حماية البشرة من أشعة الشمس أمر أساسي للحفاظ على صحتها، ولذلك ينصح الأطباء باستخدام واقي شمس واسع الطيف، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تسبب تهيج الجلد والتجاعيد.

7- عدم لمس أو الضغط على الحبوب:

يعد لمس أو الضغط على الحبوب من أكثر الأخطاء التي يرتكبها المراهقون، حيث قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب والتسبب في آثار دائمة على الجلد.

8- شرب الكثير من الماء:

الماء عنصر أساسي للحفاظ على صحة البشرة، حيث يساعد في الحفاظ على رطوبتها ويساهم في تحسين مظهرها بشكل عام.

9- استخدام المنتجات التي لا تسبب انسداد المسام:

يفضل استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات غير كوميدوجينيك، أي أنها لا تسد المسام، لتجنب حدوث الحبوب والبثور.

10- إدارة التوتر:

التوتر يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة البشرة، لذلك من المهم ممارسة الرياضة أو تقنيات الاسترخاء لتخفيف التوتر والحفاظ على بشرة صحية.

11- تنظيف المكياج بشكل صحيح قبل النوم:

إزالة المكياج قبل النوم تعتبر خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث يساعد ذلك في تنظيف المسام وتهيئة البشرة للراحة والتجديد أثناء الليل.