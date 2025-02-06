محافظ أسوان: مهلة شهر للانتهاء من ملف التقنين بشكل كامل

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الإجتماع التنسيقى لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة.

محافظ أسوان يترأس الإجتماع التنسيقى لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التقنين

وأثناء الاجتماع الذى حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومسئولي الجهات المختصة ، أعطى الدكتور إسماعيل كمال مهلة لمدة شهر للانتهاء من ملف التقنين بشكل كامل بحيث يتم مضاعفة المجهود للوصول إلى المستهدف بنهو كافة الملفات المتبقية .

عدم السماح بالأيادي المرتعشة في اتخاذ القرار

وأكد محافظ أسوان على أننا لن نسمح على الإطلاق بالأيادي المرتعشة فى اتخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات الإدارية وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة .

وناشد محافظ أسوان أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم ، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم الجدية سيتم إدراجهم فى حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجاز ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

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