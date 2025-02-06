محافظ السويس يلتقي المواطنين بعرب المعمل ويستمع إلي شكواهم

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، يرافقه الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الأسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، منطقة “عرب المعمل” بحي عتاقة.

وفي الجولة استمع محافظ السويس، إلى طلبات أهالي عرب المعمل بحي عتاقة حول الإنارة العامة والنظافة العامة والخدمات والمرافق بالمنطقة. وتقنين الاراضي للمتقدمين من المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس حي عتاقة بدراسة وبحث طلبات المواطنين في جميع المجالات وعمل تقرير وعرضه عليه.

كما كلف حي عتاقة وجهاز النظافة برفع التراكمات والقمامة ومخلفات البناء وتفريغ صناديق القمامة أول بأول بالمنطقة.

رافق المحافظ في جولته كلا من النائب جمال عبيد والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب ومحمد عبد الله رئيس حي عتاقة.