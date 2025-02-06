محافظ السويس يتفقد عددا من المعدات والسيارات بجراج حي الأربعين

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الخميس، عددا من المعدات والسيارات التابعة لجراج حي الأربعين والتي جرى رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك بما تسهم في الارتقاء بالخدمات بنطاق حي الأربعين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ و اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة واللواء عارف البركاوي رئيس حي الأربعين واللواء حسام الدين مصطفي مستشار المحافظ للشئون الفنية ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ السويس من رئيس حي الأربعين حول أعمال التطوير التي شهدتها السيارات والمعدات، والتي شملت رفع الكفاءة لمعدات الحي وسيارات شفط مياه وبعض اللودارات وسيارات النقل وسيارات رفع القمامة والمكابس وصناديق قمامة لتضيف عددا جديدا من المعدات للحملة الميكانيكية للحي التي تساهم في أعمال رفع الكفاءة والتطوير والتجميل، في عدد من المناطق.

وأكد المحافظ على اهمية الحفاظ على المعدات والسيارات والعمل علي تدريب الأطقم الفنية بالأحياء على كيفية إصلاح وصيانة المعدات والحفاظ عليها، وذلك لدعم الأحياء في القيام بأعمال التطوير المختلفة التي تتماشي مع التنمية والتطوير في كافة المجالات، والأعمال الخدمية للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لمحافظة السويس.