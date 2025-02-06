حزب "المصريين": سنظل داعمين لموقف القيادة السياسية الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين

قال حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا ولن يتم السماح به بأي حال من الأحوال مهما كلفنا الأمر، لأنه يُشكل تهديدًا صريحًا للأمن القومي المصري والعربي، فضلًا عن أنه يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لفرض حلول قسرية تُخالف الشرعية الدولية وتضرب بكافة المواثيق الإنسانية عرض الحائط.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن تصريحات دونالد ترامب تنتهك بشكل واضح وصريح سيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها، الأمر الذي لن يتم قبوله من أي طرف مهما كانت النتائج، موضحًا أن الدولة المصرية على مدار تاريخها تدعم القضية الفلسطينية، وموقفها ثابت لا يتغير في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مجرد الحديث فقط عن تهجير الفلسطينيين بمثابة تجاوز لكل الخطوط الحمراء، لأنه يُهدد بدوره استقرار المنطقة برمتها ويُشعل فتيل الصراعات لعقود قادمة وحدوث اضطرابات لا يُحمد عقباها، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية لعبت وما زالت دورًا محوريًا ومؤثرًا في دعم القضية الفلسطينية على مدار عقود، سواء من خلال جهودها السياسية والدبلوماسية أو عبر تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ولعل أبرزها نجاحها في تحقيق اتفاقيات وقف إطلاق النار الأخيرة رغم التحديات الكبرى التي واجهتها، منوهًا بأن تصريحات دونالد ترامب المتكررة بشأن تهجير الفلسطينيين تستهدف بما لا يدع مجالا للشك إرباك الحسابات المصرية وإضعاف دورها الإقليمي، ولكن ستظل مصر صامدة في موقفها الرافض لأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهديد أمنها القومي.

وأشاد رئيس حزب "المصريين"، بموقف الدول العربية المُشرف تجاه قضية تهجير الفلسطينيين، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي أعلنت رفضها القاطع لمثل هذه المخططات الخبيثة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف وضرورة التصدي لهذه التصريحات التي تُهدد الأمن والسلم العالميين، والعمل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من خلال دعم حل الدولتين بما يضمن الاستقرار للمنطقة بأكملها.