طرد وخطأ كارثي.. شوط أول إيجابي بين غزل المحلة ومودرن سبورت

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة ضد نظيره مودرن سبورت، المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تعد مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت، الأولى للقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، مدرب زعيم الدلتا الجديد، عقب توليه المهمة الفنية بعد إقالة شوقي غريب.

طرد وخطأ كارثي وركلة جزاء ملخص الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ضد مودرن سبورت

سجل هدف تقدم غزل المحلة عمرو الجزار في الدقيقة 11، بعدما استغل خطأ حارس مرمى مودرن سبورت محمود جنش.

وتلقى محمود رزق مدافع مودرن سبورت البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 26، بعد تدخله القوي على المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة، ليكمل الضيوف اللقاء بنقص عددي.

وبـ10 لاعبين، استطاع مودرن سبورت أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح محمد هلال.

أبرم غزل المحلة 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، جاءت كالتالي: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز السابع عشر وفي رصيده 7 نقاط.