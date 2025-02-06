وفاة وإصابة 23 لاعبًا من فريق مانسشتر يونايتد.. أبرز أحداث 6 فبراير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث من فبراير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

أبرز أحداث 6 فبراير حول العالم

1. تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش (1952): أصبحت الأميرة إليزابيث ملكة المملكة المتحدة بعد وفاة والدها، الملك جورج السادس، وكانت حينها في كينيا، وتحديدًا في فندق تريتوبس، عندما تلقت نبأ وفاة والدها وتوليها العرش.



2. توقيع معاهدة التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا (1778): وقعت الولايات المتحدة وفرنسا معاهدة التحالف ومعاهدة الصداقة والتجارة في باريس خلال الحرب الثورية الأمريكية، مما يشير إلى الاعتراف الرسمي بالجمهورية الأمريكية الجديدة.



3. تأسيس سنغافورة (1819): أسس السير توماس ستامفورد رافلز سنغافورة، مما وضع الأساس لتحولها إلى واحدة من أهم المراكز التجارية في العالم.



4. منح النساء البريطانيات حق التصويت (1918): حصلت النساء في المملكة المتحدة اللواتي تجاوزن سن الثلاثين على حق التصويت، مما شكل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية.



5. كارثة ميونيخ الجوية (1958):حطمت طائرة تقل فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم في ميونيخ، مما أسفر عن مقتل ثمانية لاعبين و15 راكبًا آخرين، وكانت هذه الحادثة مأساة كبيرة في تاريخ الرياضة.



6. توقيع معاهدة واشنطن البحرية (1922): تم التوقيع على معاهدة واشنطن البحرية في واشنطن العاصمة، والتي هدفت إلى الحد من التسلح البحري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.



7. إعلان استقلال ليبيريا (1820): غادر أول 86 مهاجرًا أمريكيًا من أصل أفريقي، برعاية جمعية الاستعمار الأمريكية، نيويورك لبدء تسوية في ما أصبح لاحقًا ليبيريا، مما أدى في النهاية إلى إعلان استقلالها.



8. زلزال تركيا وسوريا المدمر (2023): وقع زلزالان بلغت قوة أشدهما 7.8 درجة بمقياس ريختر في جنوب تركيا وامتد أثرهما إلى سوريا، مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص وإصابة أكثر من 122,500 آخرين.



9. افتتاح أول عرض للمغني في الولايات المتحدة (1843): أُقيم أول عرض للمغني في الولايات المتحدة، The Virginia Minstrels، في مسرح Bowery Amphitheatre في نيويورك، مما شكل بداية لنوع جديد من العروض الترفيهية في ذلك الوقت.



10. إعلان الحرب من قبل المملكة المتحدة على تايلاند (1942): خلال الحرب العالمية الثانية، أعلنت المملكة المتحدة الحرب على تايلاند، مما أضاف جبهة جديدة للصراع العالمي.