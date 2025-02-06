مدير تعليم الفيوم يستقبل مسئولي مبادرة قرية بلا أمية

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مسئولي مبادرة "قرية بلا أمية" في إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم والجهات الشريكة في تنفيذ هذه المبادرة الرائدة، (الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار - الصحة - التضامن الاجتماعي- الشباب والرياضة- المجلس القومي للمرأة).

حضر اللقاء، عبير عبدالمنعم محمود، مسئول وحدة السكان بديوان عام محافظة الفيوم، ومنسق مبادرة "قرية بلا أمية"، وأشرف عبدالحميد إبراهيم منسق مبادرة قرية بلا أمية بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة كريمة أبوالمجد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وفريق العمل من مسئولي المبادرة بمديرية التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والصحة والمجلس القومي للمرأة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية المبادرة في محاربة الأمية في المحافظة، واعتبارها خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى التعليم والوعي الثقافي في المجتمع، من خلال تضافر الجهود بين جميع الجهات الشريكة.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال تقديم برامج تعليمية وتثقيفية لأبناء قرى الفيوم، والعمل على محو أمية جميع القري على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور قبيصي على دعم المديرية الكامل لهذه المبادرة والعمل مع كافة الشركاء من أجل نشر ثقافة القراءة والكتابة في مختلف قرى المحافظة، مما يسهم في تحسين حياة المواطن الفيومي وفتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة.

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