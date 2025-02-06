"بداية".. مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد سير العمل بمكتب الخدمات الطبية

قام الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، بجولة ميدانية، ياتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمن خطة وزارة الصحة لمتابعة أداء وحدات التأمين الصحي، بحضور د.مصطفى الكومي، مدير المكتب الفني، وغادة عبد الله، مدير إدارة نظم المعلومات، تفقد خلالها سير وانتظام العمل بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة، واطلع على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تابع أداء قسم الإحصاء للتأكد من كفاءة العمل به، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وخلال الجولة التقى مدير الفرع عددًا من المرضى المنتفعين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، حيث وجه بسرعة حل أي معوقات لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطنين المستفيدين من منظومة التأمين الصحي

كما تم استعراض إحصائيات حجم العمل داخل قسم الإحصاء، والتي تشير إلى استخراج 151 استمارة، و51 خطاب علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إصدار 32 كارنيهًا للمواليد، و93 كارنيهًا للطلاب، و56 بطاقة معاش، كما تم تحديث 105 بطاقات، إلى جانب إصدار 79 بطاقة لموظفي الدولة، أما فيما يخص مركز خدمة العملاء، فقد بلغ عدد الخطابات المميكنة التي تم إصدارها 121 خطابًا.

فيما تم التأكيد على ضرورة تنظيم عملية دخول المنتفعين لتجنب التكدس والزحام، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، فضلًا عن أهمية اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، ومراجعة وسائل التهوية لضمان توفير بيئة صحية للمرضى والعاملين، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الوحدات.

تأتي تلك الجولات الميدانية في إطار الحرص على تقديم خدمات صحية متميزة، ورصد أي أوجه قصور للعمل على تصحيحها في حينها، بما يواكب أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية، والتواصل المباشر مع المواطنين.