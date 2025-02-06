تكريم ولي عهد إمارة الفجيرة خلال كأس العرب للتايكوندو

شهد بطولة كأس العرب الخامسة والفجيرة الدولية الثانية عشرة للتايكوندو والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5 الي 13 فبراير الجاري تكريم الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة علي هامش البطولتين، تقديرا لمجهوداته في دعم الرياضة بشكل عام والتايكوندو بشكل خاص.

وخلال فاعليات البطولتين حرص الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية على تكريم الشيخ محمد بن حمد الشرقي درع خاص، تقديرا على مجهوداته في دعم الرياضة والتايكوندو والإنجازات المتعددة.

ووجه الدكتور وليد الملاح الشكر والتقدير للشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد أمارة الفجيرة على المجهودات الكبير وحسن الاستقبال والتنظيم لبطولة كأس العرب الخامس للتايكوندو وبطولة الفجيرة الدولية الثانية عشر للتايكوندو والتي شهدت منافسات قوية واحتكاك مهم لجميع اللاعبين العرب استعدادا للبطولات الدولية القادمة.

ونجح أبطال بعثة منتخب مصر للتايكوندو في التألق ببطولة كأس العرب وتحقيق 7 ميداليات فى اليوم الاول للبطولة بواقع 4 ميداليات ذهبية عن طريق عمر فتحي في وزن 68 كجم وأحمد الراوي فى وزن 87 كجم وعبد الله عصام فى وزن فوق 87 كجم بينما حققت آيه شحاته ذهبية وزن 67 كجم بينما حققت جني خطاب الميدالية الفضية فى منافسات وزن تحت 53 كجم وحقق الثنائي معتز الله عاصم فى وزن 54 كجم وشهد سامي فى منافسات وزن 57 ميداليتين برونزيتين.

وعلى صعيد الاندية حقق 6 لاعبين الميدالية الفضية فى البطولة عن طريق محمد أسامة (نادي وادي دجلة ) وزن 58 كجم وأحمد ياسر (نادي الشمس) وزن 74 كجم وملك هشام (المركز الدولي للتايكوندو) وزن 73 كجم وجنى جويلي (نادي سموحة) وزن فوق 73 كجم وحبيبة مصطفى (نادي سموحة) وزن 49 كجم وأحمد شريف (نادي هليوبوليس) وزن 74 كجم.

بينما حقق الميدالية البرونزية 6 لاعبين أيضا وهم سيف الدين محمد (نادي هليوبوليس) وزن 58 كجم وعلا فلفل (المركز الدولي للتايكوندو) وزن 73 كجم وبسنت فؤاد (المركز الدولي للتايكوندو) وزن 73 كجم ونور (نادي سموحة) وزن فوق 73 كجم وملك محمد (نادي يخت الجيزة) وزن 57 كجم وأحمد شريف (نادي هليوبوليس) وزن 74 كجم.