حي وسط الإسكندرية يواجه موجة الطقس السيئ بإصلاح أضرار الرياح العاتية

في استجابة سريعة للبلاغات الواردة بشأن الأضرار الناجمة عن موجة الطقس السيئ، وجه الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط محافظة الإسكندرية، إداراتي الأزمات والمتابعة بالتحرك الفوري لمعاينة البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن أبرز التدخلات التي نفذها الحي اليوم هو شارع الغرفة التجارية - المنشية، سقوط عمود إنارة أمام مقهى البورصة دون إصابات.

جرى تأمين الموقع بمعرفة نوبتجي الكهرباء، حيث تبين أن العمود تابع للهيئة العامة لنقل الركاب، وتم عزله لحين رفعه.

وأمام كارفور والبنك سقوط عمود إنارة، حيث تم تأمين كابلاته وكشافاته بالتنسيق مع إدارة الكهرباء وإبلاغ مقاول الصيانة لرفعه فورًا.

أما عن باب شرق - بجوار ساعة الزهور سقوط لافتة إعلانية، وتم التنسيق مع الوكالة الإعلانية لرفعها وإزالة الخطورة.

وكوبري حسن علام سقوط أجزاء من شاسيه إعلاني، حيث تدخلت الحماية المدنية لإزالة الأجزاء الخطرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة إشغال الطريق والإعلانات.

وأمام مكتب صحة الحضرة القبلية سقوط شجرة، وتم التعامل معها ورفعها بواسطة فرقة الأشجار بالحي.

تواصل الأجهزة التنفيذية بالحي جهودها للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ، وإزالة أي معوقات حفاظًا على سلامة المواطنين.