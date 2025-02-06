نائب محافظ بني سويف يشهد الحفل الختامي لمبادرة أطفال مصر الرقمية

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، "بلال حبش" نائب المحافظ، في حضور الحفل الختامي للمرحلة الأولى ضمن مبادرة أطفال مصر الرقمية "AMDI" لتكريم الأطفال المتميزين والتي تنفذها مؤسسة أطفال مصر بالتعاون مع شركة ابيكس للبرمجة والتدريب (الشريك التعليمي)، ومؤسسة الشباب للتنمية والإبداع (الشريك الاستراتيجي)، وبدعم من البنك الخليجي المصري "EG BANK"، وبالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية من: التضامن، التعليم والثقافة.

حضر الاحتفالية التي أقيمت بإحدى قاعات مدينة بني سويف: الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، أيمن نور رئيس مجلس إدارة مؤسسة أمل مصر، المهندسة نهاد العادلي المدير التنفيذي لشركة ابيكس "الشريك التعليمي"، عبد الرحيم أسامة، المدير التنفيذي لمؤسـسة أطفال مصر.

وفي كلمته نقل نائب المحافظ "بلال حبش"، تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للضيوف وكافة الحاضرين والقائمين على تنفيذ المبادرة من كافة الشركاء، مشيدا بالمبادرة، التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الشباب الواعي والمتمرس على التكنولوجياً لديه القدرة على مواكبة التطور الهائل في هذا المجال.

تضمنت الفعالية كلمات ترحيب من قيادات مؤسسات أمل مصر وأطفال مصر،وكلمة للمدير التنفيذي لشركة ابيكس"الشريك التعليمي" واستعراض الإنجازات والتحديات خلال المرحلة الأولى من المبادرة، علاوة على عرض فيديو عن ما تم إنجازه في المبادرة،وتكريم وتوزيع شهادات التقدير، وعرض كلمة الأطفال المتميزين خلال المرحلة الأولى عن تجربتهم فى المبادرة.