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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية تشهد مهرجان التذوق والشراء للمنتجات المتنوعة

بالمدينة الشبابية بأبي قير..

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية
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شهدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مهرجان التذوق الأول داخل المدن الشبابية  بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة والمدينة الشبابية وقيادات من مديرية الشباب والرياضة والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمدن الشبابية  وذلك اليوم الخميس ٦ فبراير ويستمر لمدة ٤ أيام والدخول مجانا.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة مراكز شباب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية  حيث تم التنسيق مع الشركات المشاركة لضمان تقديم تجربة متميزة للحضور. 

وخلال الافتتاح قدمت فرق طلائع مركز شباب الحرية، الفن التعبيري وعروض استعراضية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار خطط التسويق والتطوير التي تعتمدها الوزارة لجذب المزيد من الزوار إلى المدن الشبابية، وتعزيز دورها كمراكز حيوية للشباب والأسرة المصرية.

يعد مهرجان التذوق تجربة فريدة تجمع الشباب والعائلات المصرية في أجواء ترفيهية متميزة، حيث يشارك فيه عدد من كبرى شركات القطاع الخاص المتخصصة في الأغذية والمشروبات، مما يمنح الحضور فرصة لتجربة منتجات متنوعة والاستمتاع بعروض خاصة.

يأتي هذا الحدث ضمن استراتيجية الوزارة لتفعيل المدن الشبابية كوجهات ترفيهية وثقافية جاذبة.

كما تدعو وزارة الشباب والرياضة جميع الشباب والعائلات المصرية للاستمتاع بهذه الفعالية المميزة، وذلك في الفترة من ٦ - ٩ فبراير ٢٠٢٥، حيث ينتظرهم تجربة تذوق فريدة، أجواء ممتعة، دخول مجاني، في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الأنشطة الترفيهية والثقافية داخل المدن الشبابية.

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