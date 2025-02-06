الضرر بدل النفع.. 6 وصفات شائعة مدمرة للشعر والبشرة

يعد الاهتمام بالبشرة جزءًا أساسيًا من روتين الجمال لدى النساء، حيث يسعى الجميع للحصول على مظهر متألق وجذاب، ومع تزايد البحث عن حلول ومواد طبيعية للعناية بالبشرة، قد يقع البعض في فخ تجارب غير علمية، خاصة مع تزايد المعلومات المتناقضة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك أصبح من الضروري أن نكون حذرين في اختيار العلاجات المناسبة، إذ أن بعض الممارسات التي يروج لها البعض قد تكون ضارة بالبشرة، بل وتؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

ففي الآونة الأخيرة، أظهرت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الاختراعات الخاصة بالعناية بالبشرة، لكن الكثير من هذه النصائح قد تكون خاطئة أو حتى مضرة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة بشرتك، وفقًا لما تم نشره بموقع “تايمز أوف انديا”.

1- وضع عصير الليمون على الجلد

قد يعتقد البعض أن عصير الليمون قادر على إزالة البقع الداكنة من الجلد وتخفيف ندوب حب الشباب، ولكن هذه المعلومة غير صحيحة، إذ يمكن أن يؤدي استخدام عصير الليمون إلى تفاعلات سامة عند التعرض للشمس، مما يسبب تهيجًا وحروقًا جلدية.

2- وضع حليب الأم على الوجه

على الرغم من الادعاءات حول فوائد حليب الأم في علاج حب الشباب، إلا أن استخدامه على البشرة قد يشكل خطرًا، نظراً لأنه سائل بيولوجي يمكن أن ينقل الأمراض إذا لم يتم جمعه وتعقيمه بشكل صحيح، ما قد يؤدي إلى عدوى بكتيرية.

3- زيت الزيتون على الشعر

على الرغم من فوائده المعروفة في الترطيب، إلا أن البعض يبالغ في استخدامه بشكل مفرط على فروة الرأس، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور قشرة الرأس، خاصة إذا لم يتم غسله جيدًا.

4- وضع معجون الأسنان على حب الشباب

من بين الوصفات الشعبية التي يعمد البعض إلى تجربتها هي وضع معجون الأسنان على حب الشباب، معتقدين أنه يساعد في تقليص البثور، إلا أن معجون الأسنان يحتوي على مواد قاسية قد تؤدي إلى تهيج البشرة وتفاقم الالتهابات.

5- استخدام السكر كمقشر للبشرة

على الرغم من أن السكر قد يبدو كخيار طبيعي لتنظيف البشرة، إلا أن حبيباته الخشنة يمكن أن تضر بالبشرة الحساسة وتسبب جروحًا صغيرة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالتهابات.

6- استخدام بياض البيض على الشعر

يعتقد البعض أن بياض البيض يعمل على تقوية الشعر وتنشيط فروة الرأس، لكنه قد يسبب جفافًا مفرطًا، خاصة إذا تم تركه لفترات طويلة على الشعر، مما يؤدي إلى تلفه وتقصفه.