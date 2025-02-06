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الخميس 06 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تذاع في رمضان لأول مرة.. عائلة الشيخ محمد رفعت تهدي ماسبيرو تلاوات نادرة

أحمد المسلماني وحفيدة
أحمد المسلماني وحفيدة الشيخ محمد رفعت
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أهدت عائلة الشيخ محمد رفعت الهيئة الوطنية للإعلام تلاوات نادرة تعود إلي عام 1934. 
وكان الكاتب أحمد المسلماني قد استقبل اليوم، السيدة هناء رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت بحضور الكاتب الصحفي أيمن عبد الحكيم. 
وقالت حفيدة الشيخ رفعت أن التسجيلات النادرة قد تسلمتها من عائلة زكريا باشا مهران من أعيان القوصية محافظة أسيوط، والذي قام بتسجيلها من الإذاعة المصرية قبل 91 عاماً. 
وتعمل مدينة الإنتاج الإعلامي علي رفع كفاءة التسجيلات لإمكانية بثها من الناحية الفنية، حيث يتم البث في شهر رمضان المعظم، ليستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم بهذه التسجيلات النادرة للمرة الأولي.

الشيخ محمد رفعت الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني