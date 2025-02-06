تذاع في رمضان لأول مرة.. عائلة الشيخ محمد رفعت تهدي ماسبيرو تلاوات نادرة

أهدت عائلة الشيخ محمد رفعت الهيئة الوطنية للإعلام تلاوات نادرة تعود إلي عام 1934.

وكان الكاتب أحمد المسلماني قد استقبل اليوم، السيدة هناء رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت بحضور الكاتب الصحفي أيمن عبد الحكيم.

وقالت حفيدة الشيخ رفعت أن التسجيلات النادرة قد تسلمتها من عائلة زكريا باشا مهران من أعيان القوصية محافظة أسيوط، والذي قام بتسجيلها من الإذاعة المصرية قبل 91 عاماً.

وتعمل مدينة الإنتاج الإعلامي علي رفع كفاءة التسجيلات لإمكانية بثها من الناحية الفنية، حيث يتم البث في شهر رمضان المعظم، ليستمع جمهور إذاعة القرآن الكريم بهذه التسجيلات النادرة للمرة الأولي.