وزير الشباب ونظيره الليبي يلتقيان أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ونظيره الليبي عبد الشفيع الجويفي؛ أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ التابع لوزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع والأمن القومي بنموذج المحاكاة لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية نموذج محاكاة مجلس الشيوخ كأحد المشروعات التي تسهم في تثقيف الشباب سياسيًا وتعريفهم بآليات العمل البرلماني والتشريعي.

وأضاف الوزير في حديثه في نظيره الليبي، أن مثل هذه النماذج توفر فرصة حقيقية للشباب لفهم آليات العمل البرلماني والتشريعي، مما يسهم في بناء كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل.

كما شدد "صبحي" على أهمية تعزيز التعاون الشبابي بين مصر وليبيا، وتبادل الخبرات في مجال تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية.

وخلال اللقاء، ناقش الوزيران مع الأعضاء الشباب أهمية العمل البرلماني ودوره في بناء المستقبل، وأكدا على دعم الدولة للشباب باعتبارهم قادة الغد.